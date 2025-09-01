Quema una máquina agrícola en un campo de olivos en Vimbodí i Poblet

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajan este lunes por la tarde en la extinción de un incendio en un campo de olivos en Vimbodí i Poblet. El fuego la ha causado una máquina agrícola.

Los Bomberos han recibido el aviso a las 17.06 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones. Una vez allí han tenido dificultades para acceder en camión, motivo por el cual gran parte del trabajo se ha realizado con herramientas manuales.

El cuerpo ha recibido ayuda de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y del GPIF, que han proporcionado agua y apoyo. Actualmente, el incendio se encuentra prácticamente apagado.