L’Espluga de Francolí volverá a llenarse de vino y cultura con la Festa de la Verema

El buen vino es uno de los elementos identitarios más potentes del Camp de Tarragona. Para poner en valor el producto y volver a ser el epicentro de la cultura enológica del país, L’Espluga de Francolí acogerá este fin de semana la 54ª edición de la Festa de la Verema de la Denominación de Origen (DO) Conca de Barberà, un evento que reunirá bodegas, productores, entidades y visitantes y llenará el municipio de actividades relacionadas con el mundo del vino.

La edición de este año dará el pistoletazo de salida el viernes 29 de agosto a las 19 h con dos propuestas gastronómicas: una cata-maridaje de bikinis gourmet elaborados por La Bikineria y la cena-maridaje Brinda’m Baccus en la Hostatgería de Poblet. Uno de los platos fuertes de esta festividad es la muestra de vinos y cavas, que se inaugurará el sábado a las 18 h. La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de L’Espluga de Francolí, Sara Pere, explica satisfecha que «este año participan trece bodegas en la fiesta, cuatro más que el año pasado, lo cual es una gran noticia». «Entre otras muchas cosas, creo que este aumento puede estar relacionado con la consolidación de L’Espluga como sede de la Festa de la Verema. El cambio de ubicación generó desconfianza, pero el éxito de las dos últimas ediciones ha hecho que vuelva a crecer la participación. Las bodegas se marcharon muy contentas el año pasado porque consiguieron vender mucho», añade la concejala.

Imagen de la presentación de la 54ª Festa de la Verema.Ayuntamiento de l’Espluga de Francolí.

La 54ª Festa de la Verema reunirá diferentes novedades en la programación. Una de las más relevantes son los Premios Sigilium a los mejores vinos de la denominación. «Durante esta semana se han realizado las catas a ciegas de todas las bodegas de la DO Conca de Barberà que quisieron participar y el sábado a las 19 h se entregarán los galardones», explica Pere. El acto, que se celebrará en la zona de recreo del Parque Fluvial, contará con la presencia de los periodistas Vicent Sanchis y Quico Sallés. El domingo por la mañana, la jornada comenzará con un buen desayuno de cuchara en el Pabellón del Casal. Al mismo tiempo, se celebrará la semifinal provincial de Tarragona de la liga del Porc i la Forquilla. En la edición de 2025 también se recuperará la entrega de las llaves de todas las bodegas de la Conca a la bodega padrina de la próxima edición. Esta entrega tendrá lugar en la tradicional Piada del primer mosto del domingo a las 19.30 h.

La pasada edición batió récords de participación y desde la organización se espera que la de este año siga la misma línea. «El año pasado nos quedamos cortos de sillas y este año hemos aumentado el aforo», concluye la concejala.