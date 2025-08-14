Detienen a un vecino de Montblanc por tenencia de explosivos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre fue detenido el miércoles por la mañana durante un gran dispositivo policial por parte de los Mossos d'Esquadra en Montblanc, según ha adelantado Nova Conca. El arrestado está acusado de un presunto delito de tenencia de explosivos y se descarta ningún tipo de vinculación con terrorismo.

La Comisaría General de Información de la policía autonómica es la encargada del caso y solicitó la presencia de miembros del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y de los TEDAX para hacer un fuerte despliegue en la capital de la Conca de Barberà. Concretamente, el operativo se llevó a cabo en la calle Alenyà, donde se detuvo una persona.