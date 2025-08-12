L'Espluga de Francolí reclama una solución para el puente de la Font Baixa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí ha reclamado a la Generalitat de Catalunya una solución «técnica y definitiva» para el puente de la Font Baixa.

Este puente, recalca el consistorio, «ha demostrado ser insuficiente para garantizar el paso seguro del agua en episodios de avenidas, como se evidenció durante las riadas de los años 1994 y 2019, cuando actuó como un obstáculo que agravó las inundaciones y afectó a varias zonas urbanas del municipio».

Por su parte, la Generalitat subraya que «se está trabajando en el caso» y se esperan reuniones al respecto a partir del mes de septiembre. El consistorio envió una carta al director de los Servicios Territoriales de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en Tarragona, Xavier Villacampa, al que reclama la redacción de un proyecto ejecutivo para sustituir el puente de la Font Baixa, situado en la carretera T-700, dentro del núcleo urbano.

El Ayuntamiento destaca la «necesidad de que el nuevo proyecto tenga en cuenta tanto las condiciones hidráulicas como la seguridad vial, con posibles actuaciones complementarias en el entorno», como la reordenación de la rotonda y la adaptación topográfica del río.

Por último, el Ayuntamiento «confía» en que la Generalitat «priorice» este proyecto como una inversión estratégica en seguridad y resiliencia ante los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático.

Reuniones en septiembre

Este medio ha contactado con la Generalitat para conocer las intenciones de la administración, y aseguran que «se está trabajando en el caso» y que a partir del próximo mes de septiembre habrá reuniones con todas las partes -Ayuntamiento, Agencia Catalana del Agua y Generalitat de Catalunya- para ponerse manos a la obra y buscar una solución definitiva para el puente.