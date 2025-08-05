Muere un hombre a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea en Montblanc

Publicado por EFE/ACN Creado: Actualizado:

Un hombre murió ayer lunes en el Hospital Joan XXIII de Tarragona a causa de las lesiones que sufrió la noche del sábado en una pelea en Montblanc (Conca de Barberà), después de que la Policía Local y los Mossos detuvieran a un hombre al que atribuyen un delito de homicidio por imprudencia, informa a EFE la policía autonómica.

El suceso tuvo lugar el sábado en torno a las 21:40 horas, cuando una discusión derivó en una pelea en una gasolinera de la zona la Muralla de Santa Tecla de Montblanc y, según adelanta Nova Conca. La víctima y otro individuo iniciaron una fuerte discusión. El hijo de esta segunda persona intervino y dio un puñetazo al hombre, que cayó al suelo e impactó con la cabeza en el suelo. El hombre fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde finalmente murió el lunes por la tarde.

La Policía Local y los Mossos d'Esquadra detuvieron como presunto autor de los hechos a un joven de l'Espluga de Francolí de 20 años, que pasó a disposición del juzgado de Valls (Alt Camp). El delito que se le imputa se ha elevado de lesiones a homicidio imprudente.

La detención del agresor la llevó a cabo la Policía Local de Montblanc y la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra de Valls se ha hecho cargo de las diligencias.