Sucesos
Muere un hombre a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea en Montblanc
La víctima recibió un puñetazo e impactó con la cabeza en el suelo. El presunto autor, un chico de 20 años, fue detenido por un delito de homicidio imprudente
Un hombre murió ayer lunes en el Hospital Joan XXIII de Tarragona a causa de las lesiones que sufrió la noche del sábado en una pelea en Montblanc (Conca de Barberà), después de que la Policía Local y los Mossos detuvieran a un hombre al que atribuyen un delito de homicidio por imprudencia, informa a EFE la policía autonómica.
El suceso tuvo lugar el sábado en torno a las 21:40 horas, cuando una discusión derivó en una pelea en una gasolinera de la zona la Muralla de Santa Tecla de Montblanc y, según adelanta Nova Conca. La víctima y otro individuo iniciaron una fuerte discusión. El hijo de esta segunda persona intervino y dio un puñetazo al hombre, que cayó al suelo e impactó con la cabeza en el suelo. El hombre fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde finalmente murió el lunes por la tarde.
La Policía Local y los Mossos d'Esquadra detuvieron como presunto autor de los hechos a un joven de l'Espluga de Francolí de 20 años, que pasó a disposición del juzgado de Valls (Alt Camp). El delito que se le imputa se ha elevado de lesiones a homicidio imprudente.
La detención del agresor la llevó a cabo la Policía Local de Montblanc y la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra de Valls se ha hecho cargo de las diligencias.