La Conca de Barberà estrenará festival en octubre, casando cultura y vino

La cultura del vino, presente en buena parte de la comarca, es uno de los elementos que dará forma en el festival.

Este otoño la Conca de Barberà firmará una nueva entrada en el calendario de festivales con la primera edición del TRESC Conca: Cultura i vi. Esta iniciativa, impulsada por TRESC y Abacus, está planteada como un fin de semana donde la música en directo se combinará con la magia, la danza, la comedia, el circo y catas guiadas de vinos, gastronomía local y rutas enoturísticas.

La inauguración será el viernes 17 de octubre en l'Espluga de Francolí, con un espectáculo de magia y humor para todos los públicos a cargo del Mag Lari. El sábado 18, la plaza de Sant Francesc de Montblanc se convertirá en el centro neurálgico del festival con una jornada de conciertos gratuitos que incluirá El Pony Menut, Roba Estesa, La Ludwig Band y una sesión final de DJ Trapella. El domingo 19, la programación se desplegará por los pueblos de Solivella, Vimbodí y Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca y Sarral, con propuestas abiertas al público de comedia, circo, música y danza.

El TRESC Conca culminará con un concierto de clausura que se anunciará próximamente, así como el resto de actividades que conforman el cartel.

Paralelamente a los espectáculos, los siete municipios implicados acogerán catas guiadas de vinos y otros productos con sello de calidad, así como talleres, visitas a bodegas y espectáculos de pequeño formato que pondrán en valor la riqueza cultural, agrícola y patrimonial de la comarca.

Este festival cuenta con el apoyo de los ayuntamientos implicados, la DO Conca de Barberà, el Departament de Cultura de la Generalitat y varias entidades del territorio. Todas las actividades tendrán lugar en espacios patrimoniales con valor histórico de la comarca. La entrada es gratuita para los espectáculos del sábado 18 de octubre y el domingo 19, mientras que las entradas para el espectáculo StrafaLari del Mag Lari del 17 de octubre, que tienen un precio de 20 euros, se pondrán a la venta próximamente.

El TRESC es un proyecto de Abacus especializado en la ideación, producción y difusión de actividades culturales. Ha impulsado, entre otras propuestas, el Sant Jordi de Nadal, el ciclo Primera Fila en la Antigua Fábrica Estrella Damm, propuestas dentro del Festival GREC e iniciativas que combinan cultura y gastronomía.