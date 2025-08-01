El ACA mejorará el paso de peces y el puesto de control del caudal del río Francolí en Montblanc

Se eliminarán pequeñas estructuras para la mejora del comportamiento hidrodinámico y se soterrará el actual cableado aéreo del sistema de medida para mejorar su protección y operatividad en episodios de avenida.Cedida

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha formalizado el contrato para llevar a cabo mejoras en el puesto de control del caudal del río Francolí, a la altura de Montblanc. Los trabajos cuentan con una inversión superior a los 100.900 euros (IVA incluido) y tendrán una duración prevista de cuatro meses.

Les actuaciones incluyen la mejora del comportamiento hidráulico de la estación de aforo, eliminando obstáculos que dificultan el paso del agua, como un muro que sobresale del canal de aguas bajas, otro muro en el cauce del margen derecho y una estructura que sobresale del pozo de medida. Además, se construirá la prolongación del canal de paso de fauna y se acondicionará el cauce con un recubrimiento de piedra de río, con la finalidad de facilitar el paso de los peces mediante la creación de 10 tramos de rampa y 10 balsas.

Otro aspecto destacado de la intervención será el soterramiento del cableado aéreo actual del sistema de medida para garantizar una mejor protección y operatividad, especialmente en episodios de avenida.

El ACA dispone de una amplia red de control automática con más de 200 puntos de medida distribuidos entre embalses, aforos en ríos y canales, estaciones de calidad y piezómetros. Esta red incluye 80 aforos en ríos, 12 en embalses, 31 en canales de derivación, 12 estaciones automáticas de control de la calidad y 78 piezómetros automáticos.

Los técnicos del ACA utilizan equipos especializados para realizar medidas directas y puntuales de los caudales en todos los escenarios hidrológicos, desde periodos de sequía hasta episodios de avenida, con objetivos que incluyen el control de caudales ambientales, la verificación y calibración de curvas de caudal y la supervisión de las derivaciones de aguas superficiales.