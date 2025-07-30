Roba Estesa y Mag Lari encabezan primer TRESC CONCA: Cultura y Vino de la Conca de Barberà

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Ropa Extendida y Mag Lari encabezan la primera edición del festival TRESC CONCA: Cultura y Vino, que se celebrará, del 17 al 19 de octubre, a siete municipios de la comarca de la Conca de Barberà, han informado este miércoles los organizadores, TRESC y Abacus.

El festival combinará música, magia, danza, comedia y circo con catas de vinos, gastronomía local y rutas enoturísticas en Montblanc -que será el epicentro- l'Espluga de Francolí, Solivella, Vimbodí y Poblet, Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca y Sarral.

La organización revelará el programa completo en septiembre, pero ya ha avanzado las actuaciones de Roba Estesa, Mag Lari, La Ludwig Band, El Pony Menut y DJ Trapella.

Los municipios implicados acogerán catas de vinos y otros productos locales, talleres, visitas a bodegas y espectáculos de pequeño formato para «poner en valor la riqueza cultural, agrícola y patrimonial de la comarca».

Todas las actividades tendrán lugar en espacios patrimoniales con valor histórico de la Conca de Barberà.