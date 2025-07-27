Un coche y su remolque queman totalmente en la N-240 en Montblanc, causando un pequeño fuego de vegetación

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado este domingo por la tarde en un incendio que ha quemado totalmente un turismo y su remolque en la N-240, a la altura de Montblanc.

El aviso lo han recibido a las 17.14 h y se han desplazado hasta el lugar| de los hechos con 5 dotaciones terrestres. El incendio se ha producido en el punto kilométrico 31,3 de la carretera.

Allí los Bomberos han extinguido el fuego, que ha propagado, baja intensidad, a la vegetación del arcén de la vía, quemando aproximadamente, unos 50 metros de superficie. Afortunadamente no se ha registrado ningún daño personal.