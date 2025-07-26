Un herido al volcar con el coche después de chocar contra dos olivos en Barberà de la Conca

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido leve este viernes por la mañana en un accidente de tráfico en Barberà de la Conca. Los Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 5.22 horas por una salida de vía a la carretera C-241d.

El vehículo ha volcado lateralmente después de salir de la calzada y chocar contra dos olivos. El conductor, que viajaba solo y es el único implicado en el siniestro, no ha quedado atrapado en el interior del coche.

Una dotación de los Bombers se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para asistir a la persona herida, desconectar las baterías del vehículo por seguridad y retirarlo de la vía. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido el conductor, que ha sufrido heridas de carácter leve.