Sucesos
Un herido al volcar con el coche después de chocar contra dos olivos en Barberà de la Conca
El accidente ha tenido lugar en la C-241d este sábado las 5.22 horas de la mañana
Un hombre ha resultado herido leve este viernes por la mañana en un accidente de tráfico en Barberà de la Conca. Los Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 5.22 horas por una salida de vía a la carretera C-241d.
El vehículo ha volcado lateralmente después de salir de la calzada y chocar contra dos olivos. El conductor, que viajaba solo y es el único implicado en el siniestro, no ha quedado atrapado en el interior del coche.
Una dotación de los Bombers se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para asistir a la persona herida, desconectar las baterías del vehículo por seguridad y retirarlo de la vía. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido el conductor, que ha sufrido heridas de carácter leve.