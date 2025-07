«Hay gente que no sale de Montblanc los domingos por el colapso del tráfico»

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Los fin de semana de verano son un auténtico caos de tráfico en la N-240 a la altura de Montblanc. Así lo transmitieron ayer los alcaldes de Montblanc y l'Espluga de Francolí a representantes del Servicio Catalán de Tráfico, el departamento de Interior y los Mossos d'Esquadra.

Los consistorios denuncian que, desde la apertura del túnel del Coll de Lilla, el volumen de vehículos ha crecido mucho, especialmente los domingos por la tarde. Todo este tráfico se concentra en la rotonda entre la C-14 y la N-240, donde se acumulan varios kilómetros de cola cada fin de semana.

Ante el atasco, unos Mossos d'Esquadra intervienen en la rotonda para dar preferencia a los usuarios de la carretera. Desde los ayuntamientos señalan que esta medida dificulta la movilidad de los vecinos de la comarca, especialmente a los residentes en las pedanías.

«Hay gente que no sale de Montblanc los domingos, porque no sabe cuándo podrá volver», indica Marc Vinya, alcalde del municipio. El alcalde propuso ayer soluciones a los responsables de la Generalitat a fin de que los vecinos no tuvieran que sufrir estas colas, evitando el corte en la salida de Montblanc y aumentando la presencia de agentes. «Es una situación que sufren los usuarios del túnel, pero todavía más los habitantes de la comarca», observación Vinya.

No obstante, desde el Servicio Catalán de Tráfico remarcan que la medida de los domingos «es plenamente necesaria y no hay una opción mejor» para canalizar el tráfico. Eso sí, desde el departamento se han comprometido a revisar la presencia de Mossos d'Esquadra.

Los responsables también afirman que mejorarán la señalización del tráfico y pedirán al Ministerio de Transportes cambios en las marcas viales de la zona. Vinya afirma salir de la reunión con el «compromiso» de poner soluciones por parte de los órganos de la Generalitat.

Conexión de la A-27

Más allá de los problemas de cada domingo, la solución definitiva a la conexión entre Tarragona y Lleida está en manos de Madrid. Desde el Ayuntamiento de Montblanc han reclamado a Carreteras del Estado que se finalicen las obras de la A-27, conectando la salida del túnel del Coll de Lilla con la AP-2.

El consistorio habría recibido como respuesta que el proyecto está «pendiente de una declaración de impacto ambiental desde hace meses». Hoy, el Ayuntamiento tiene prevista una nueva reunión con la delegada del Estado en Tarragona, a quien le pedirán «ayuda» para «acelerar» las tramitaciones pendientes. Vinya se muestra consciente de la magnitud de estas obras, pero pide que «se liciten ya» para no alargar los problemas que se viven.

Finalmente, el alcalde de Montblanc también destaca la importancia de la transformación de la C-14, donde ha previsto añadir un carril de adelantamiento desde Alcover hasta Montblanc y de Montblanc a Solivella. Vinya señala que esta carretera ha quedado «desfasada», un agravio que se hace más notable si lo comparas con una vía «de altas prestaciones» como es la A-27. «Hay proyectos para mejorar la movilidad de los vecinos, pero tenemos que presionar a fin de que sean posibles», concluye el alcalde.