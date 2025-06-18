Montblanc ocollirà el Rumba Tour Festival los próximos 18 y 19 de julio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles se ha presentado el Rumba Tour Festival que se celebrará los días 18 y 19 de julio en Montblanc. Este acontecimiento quiere ser un reconocimiento de la Rumba Catalana, para que sea declarada patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La capital de la Conca de Barberà será una de las sedes del Rumba Tour Festival, que este 2025 se celebrará en varios municipios de Cataluña.

El festival se celebrará en el paseo Jan Martí Alanis, al pie de la medieval de Montblanc. El viernes 18 actuarán Dani Pubill, nieto del rey de la rumba catalana con el espectáculo «el legado de Peret» y el grupo Todos los gatos son pardos, que realizarán un tributo al Gato Pérez.

El sábado actuará el cabeza del cartel del festival, Sabor de Gràcia, que celebrarán su 30.º aniversario en Montblanc y que fueron reconocidos con la Creu de Sant Jordi este año por la Generalitat de Catalunya. Los acompañarán el grupo Els Gitanets y el payo Mauri.

Durante los dos días del festival se realizará un «mercado rumbero» con paradas relacionadas con el mundo de la rumba. También dentro del recinto del festival habrá una zona de gastronomía y un espacio donde los artistas realizarán talleres para todas las edades. El precio de los conciertos será de 20 euros para los dos días.

El concejal Ramon de Domingo ha asegurado que «la rumba catalana es un patrimonio de todos que tenemos que promocionar y cuidar; y desde Montblanc queremos apostar con estos dos días de cultura y fiesta».