Imagen creada por la Asociación de Gralleros, Gigantes y Enanos de la Cueva con las siluetas de los gigantes.Cedida

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí y la Asociación de Gralleros, Gegants y Nanos del municipio han unido fuerzas para encontrar portadores para los Gegants. Según detalla Anna Miró, presidenta de la asociación, ya hace años que se ven obligados a pedir ayuda a gente de las poblaciones de los alrededores para llevar estos elementos del seguici.

Actualmente, hay cuatro gigantes en l'Espluga, los dos Viejos y los dos Neolíticos, bautizados en 2007. Este último grupo también cuenta con una pareja de gegantons. No obstante, dentro de la asociación hay pocas personas que ejercen de portadores, una cifra «que no permite asumir» el calendario festivo de estos elementos.

La asociación organizó recientemente un ensayo abierto para encontrar adeptos, pero no consiguieron sumar a nadie. Ahora, el Ayuntamiento les ha apoyado para tirar un «ultimátum» y encontrar portadores. ¿Estas son las palabras escogidas por Josep Maria Vidal, el alcalde de l'Espluga, a quien detalla que colgarán carteles para todo el pueblo con la frase «te imaginas una Fiesta Mayor sin gegants?» y una imagen con la silueta de estos elementos borrada.

Más allá de los actos de fiesta mayor –que se celebran del 25 al 29 de julio– Anna Miró expresa su preocupación por «encontrar un relevo generacional» al seguici festivo. «No puede ser que nos encontremos lo mismo cada año, queremos crear un grupo con gente del pueblo», señala.

La presidenta indica las dificultades en organizar salidas con tan poca masa social. «Corre peligro la tradición y la cultura de nuestro municipio», asegura Miró.

La preocupación es compartida por el alcalde, quien cree que si no se encuentra una solución «este año las fiestas quedarán deslucidas», con los gigantes plantados, pero sin poder bailar. «Sería una imagen muy impactante y creo que es una responsabilidad colectiva evitarla», sentencia Vidal.

Además de los gegants, este año también se celebrarán los 30 años de la creación del Baile de Nanos de l'Espluga, un elemento por el cual también «cuesta encontrar» portadores según el alcalde. El Ayuntamiento y la asociación folclórica organizarán un reensayo abierto el día 23 de junio para intentar de nuevo sumar gente a la causa. Además los gigantes vestirán con pancartas reivindicativas expresando su situación.

Más de 75 años de historia

Los gigantes de l'Espluga fueron adquiridos por el Ayuntamiento el año 1947 aunque no fueron bautizados hasta 1986 con los nombres de Ponç Hug de Cervera y Beatriu de Milany. «Queremos que esta historia no se pierda», lamenta Josep Maria Martínez, cabeza del grupo portadora de gegants.

El representante relata que el grupo «ya se tuvo que refundar el año 2004» por motivos similares, y ahora no quiere que vuelva a suceder. Después de este momento, la masa social en torno al seguici repuntó, costalero a la creación del nuevo grupo de gigantes Neolíticos.

A pesar de este momento dulce, después de la pandemia se ha vivido una importante bajada que los ha llevado a la situación actual. «Tenemos gegants, gegantons y Nanos para todas las edades y géneros, no dejamos a nadie fuera», asegura Martínez.

El año 2022, los gigantes viejos fueron restaurados con motivo de su 75.º aniversario, renovando su vestimenta por una más adecuada a los personajes y la época que representan. Por otra parte, los gigantes neolíticos se crearon basándose en los orígenes del poblado donde se emplaza l'Espluga. Ante su éxito, el año 2017 se sumó una pareja de gegantons que fueron presentados en las Cuevas de la Cueva.