Detenido un hombre en una operación antiterrorista en Montblanc

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a un hombre en Montblanc en una operación conjunta por terrorismo. La comisaría General de Información de los dos cuerpos dirige el operativo que se ha desplegado este martes por la mañana, como ha adelantado ElCaso.cat y ha confirmado ACN.

Los registros se han llevado a cabo en varias viviendas del centro de la capital de la Conca de Barberà. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.