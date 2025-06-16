La desaparecida torre de Poblet de Montblanc será reconstruida para albergar un espacio cultural

Estado actual de las ruinas de la Casa de Poblet y la torre integrada en estaGoogle Maps

Publicado por Álvaro Rodríguez

El Ayuntamiento de Montblanc ha dado los primeros pasos para la reconstrucción de la torre de Poblet, la construcción más alta del recinto amurallado del municipio. El consistorio ha aprobado una modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior y de Protección del Centro Histórico (PERICH) que prevé la construcción de un equipamiento cultural en este lugar.

Integrada en una casa que habían utilizado los monjes del Monasterio de Poblet (Casa Poblet), la torre del mismo nombre estuvo descubierta el año 2009. Esta tiene 12 metros de anchura y 6 de altura, un tamaño muy superior al resto de torres de la Muralla de Montblanc, convirtiéndose así en un edificio singular dentro del recinto. El monumento fue construido durante el siglo XIV fruto de la fortificación de la Casa Poblet y quedó destruida durante la guerra de los Segadores del siglo XVII.

Durante el siglo XIX se construyeron viviendas aprovechando las paredes del inmueble, de esta manera, quedó oculta, pero se permitió su conservación en un buen estado.

Durante la última década se han hecho varias excavaciones arqueológicas y la torre ha quedado parcialmente reconstruida, pero actualmente no tiene ningún uso. El actual proyecto prevé la construcción de un edificio nuevo público cultural, albergando la sede del Instituto Municipal de Cultura.

El Ayuntamiento también quiere desarrollar varias actividades culturales, apuntando a una falta de equipamientos de este tipo en Montblanc. Además, la intervención permitirá conservar y potenciar el valor patrimonial de estos restos, actualmente expuestos a la intemperie.

La restauración de este elemento patrimonial ha sido una cuestión de debate durante los últimos años al plenario municipal de Montblanc, donde Montblanc Progressa ha reiterado la petición de acoger estas obras a las subvenciones estatales del 2% cultural.

Ahora, la modificación del PERICH que tiene que permitir la actuación ha sido aprobada inicialmente y tendrá que contar con los informes favorables de los departamentos de Cultura y Territorio de la Generalitat de Catalunya.

La restauración de la torre de Poblet también permitirá dar continuidad al paso de ronda, que permite recorrer desde las alturas la Muralla de Montblanc.

Otras modificaciones

La modificación puntual del PERICH aprobada por el Ayuntamiento prevé también otras modificaciones dentro del recinto amurallado. Por una parte, se elimina del planeamiento la plaza pública entre la calle Font del Vall y la Muralla de Pere II. Este suelo servirá para equipamientos de la calle de la muralla. También se consolidan los usos actuales de aparcamiento y espacios libres en torno a la iglesia de Sant Miquel.

Por otra parte, se propone calificar de equipamiento cultural toda la muralla de Montblanc, el paso de ronda y las torres públicas de la muralla. También se modifican algunos artículos de la normativa que afectan los espacios donde se han propuesto cambios.