Una asociación promoverá los espacios test agrarios en Cataluña para fomentar la incorporación de nuevos campesinos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Xarxa d'Espais Test Agraris de Catalunya (XETAC) se ha presentado este lunes en Passanant y Belltall (Conca de Barberà) con el objetivo de promover el número de espacios test agrarios en el país y así fomentar la incorporación de nuevos campesinos en el campo. La XETAC quiere acompañar a los nuevos agricultores que se han integrado a los espacios test, una herramienta que da apoyo técnico, jurídico y formativo a las personas que desarrollan proyectos de emprendeduría en el sector primario. Así, se les facilitan tierras, maquinaria y conocimientos durante tres años, hecho que les permite sacar adelante sin una inversión inicial muy grande. En Cataluña hay en marcha una docena de espacios test.

Los espacios test son dispositivos de acompañamientos a la emprendeduría agraria. Tienen la característica que dan un apoyo físico de infraestructura pero también informativo y asesoramiento productivo especializado, así como de cobertura legal de la actividad económica que se genera. «Es un periodo entre la formación y la empresa», ha explicado Marta Pons, técnica de espacios test de ARCA (Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña). Pons ha comentado que esta herramienta, que dura generalmente entre uno y tres años en cada caso, «está arrancando en Cataluña». De la docena que hay en marcha, seis ya están en funcionamiento y seis se encuentran en periodo de planificación. En Francia, por ejemplo, ya ha permitido incorporar a 1.500 jóvenes al mundo agrícola desde el 2012. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha apuntado que la voluntad es «dar herramientas y facilidades para que los jóvenes del país vean en la actividad agroalimentaria una oportunidad».

Uno de los espacios test agrarios que hay en funcionamiento es el de Passanant y Belltall. Sven Rock es quien se beneficia y esta semana ya empezará la segunda cosecha de una variedad autóctona de ajos de Belltall. «La primera fue muy bien y esta tiene pinta que también irá bien; este año ya estamos al doble de producción del año pasado», ha remarcado. Rock ha valorado positivamente el hecho de recibir apoyo «en la parte técnica, de gestión de empresa» o si necesita una formación.

«Toda la maquinaria que ponen a disposición es importante para empezar por alguien que no viene del mundo agrícola. La inversión económica que habría que hacer es muy alta y así sería casi imposible empezar un proyecto», ha remarcado. Aparte, también ha tenido apoyo para tener dos hectáreas, donde además de ajos también planta cebollas, calçots y cereales. En su caso concreto sin embargo, la clave ha sido poder disponer de semillas de ajo, imprescindibles para poder plantar, y en eso lo ha ayudado la Agrupación de Productores del Ajo de Belltall.

Ahora, con la creación de la XETAC, una asociación sin ánimo de lucro, la voluntad es potenciar los espacios test agrarios y trabajar como una red regional a nivel catalán. De hecho, será la primera del Estado de estas características. Así, la XETAC quiere ser una red de apoyo y representación de los espacios test agrarios catalanes para tejer vínculos, crear sinergias y fortalecer su presencia.