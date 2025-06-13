Los Mossos desmantelan una plantación de marihuana en la Conca de Barberà y detienen a dos hombres

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Montblanc han desmantelado una importante plantación de marihuana en la localidad de Vallclara, en la comarca de la Conca de Barberà, y han detenido a dos hombres de 18 y 42 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La investigación se inició a raíz de la tarea de información y los patrullajes preventivos efectuados en la zona, que permitieron en los agentes obtener indicios sobre la existencia de una plantación ilegal escondida en un área boscosa del municipio.

Ayer por la mañana, los Mossos organizaron un dispositivo que confirmó las sospechas y permitió localizar la plantación. En el interior de la finca boscosa se encontraron diferentes espacios habilitados para el cultivo: dos tiendas de campaña, una de ellas adaptada como cocina; una balsa de riego; un invernadero y una zona desbrozada preparada para ser plantada.

En total, los agentes intervinieron 2.416 plantas de marihuana, de las cuales 816 se encontraban en tests a punto para el trasplante en la zona desbrozada, y 1.600 más estaban situadas dentro del invernadero.

Los dos detenidos pasaron hoy a disposición judicial delante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.