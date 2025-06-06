Controlado un incendio forestal cerca de la AP-2 y las vías del AVE en Vimbodí i Poblet

Los Bombers de la Generalitat han controlado a las 17.53 h un incendio que ha afectado a una zona de pinos y campos de trigo cerca de un área de descanso de la autopista AP-2 y de las vías del tren de alta velocidad (TAV), en el término municipal de Vimbodí y Poblet. El aviso del fuego se ha recibido a las 16.52 h.

Hasta siete dotaciones terrestres de los Bomberos han trabajado en la extinción de las llamas, junto con el apoyo de un helicóptero del Grupo de Medios Aéreos (MAER). Ahora mismo, los efectivos se encuentran revisando puntos calientes para evitar posibles avivamientos.

A pesar de la proximidad a infraestructuras sensibles como la AP-2 y el TAV, no ha hecho falta hacer desalojos ni interrumpir el tráfico ferroviario ni rodado.