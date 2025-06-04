Las Cuevas de l'Espluga reabren la Ruta Aventura a partir de este fin de semana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

A partir del próximo 7 de junio, las Cuevas de l'Espluga reabren la Ruta Aventura, una de las experiencias más singulares de turismo activo de la Conca de Barberà. Esta actividad, que combina descubrimiento geológico y emoción, estará disponible durante las temporadas de primavera, verano y otoño, con visitas guiadas bajo reserva.

La ruta de espeleología permite a los visitantes adentrarse por un recorrido subterráneo de 900 metros por las galerías naturales de la cueva, todo siguiendo el trazado del río y explorando zonas fuera del circuito turístico. Durante el trayecto, los participantes conocerán la formación geológica, el funcionamiento del circuito de agua subterráneo, los pozos de descubrimiento, las diaclasas y la Galería del Lago, espacio que fue escenario de rituales iberos.

Para esta temporada, se ha establecido un horario regular los sábados a las 16:30 h, con opción de ampliar las visitas, según demanda. Con la reserva de la Ruta Aventura, se incluye una visita guiada gratuita al Museo de las Cuevas. Las entradas se pueden comprar en la web esplugaturisme.cat o bien en covesdelespluga.info.

La duración de la experiencia es de unas tres horas, con una parte significativa del recorrido sumergida dentro de la cueva. No es necesario sumergirse completamente, pero sí que hay que caminar por tramos con hasta 1,5 metros de profundidad. La actividad tiene un coste de 42 euros por persona, con descuentos para grupos a partir de 8 participantes. El precio incluye todo el material necesario: traje de neopreno, casco y luz frontal.