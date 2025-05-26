Herido un hombre en un accidente de parapente en Passanant i Belltall

Un hombre de 54 años resultó herido este domingo por la noche al sufrir un accidente mientras practicaba parapente al municipio de Passanant i Belltall, en la comarca de la Conca de Barberà.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso hacia las 20 h y activaron dos dotaciones para atender la emergencia. Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos encontraron a la víctima consciente y hablando con el personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los Bomberos colaboraron en el traslado del herido hasta la ambulancia, situada a unos 50 metros del punto del accidente. El hombre fue evacuado al Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lleida, con pronóstico menos grave.