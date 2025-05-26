Sucesos
Herido un hombre en un accidente de parapente en Passanant i Belltall
El deportista, de 54 años, fue evacuado consciente y en estado menos grave al Hospital Arnau de Vilanova
Un hombre de 54 años resultó herido este domingo por la noche al sufrir un accidente mientras practicaba parapente al municipio de Passanant i Belltall, en la comarca de la Conca de Barberà.
Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso hacia las 20 h y activaron dos dotaciones para atender la emergencia. Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos encontraron a la víctima consciente y hablando con el personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los Bomberos colaboraron en el traslado del herido hasta la ambulancia, situada a unos 50 metros del punto del accidente. El hombre fue evacuado al Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lleida, con pronóstico menos grave.