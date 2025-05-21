Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Plan de Infraestructuras de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) proyecta el cierre de una docena de los 25 vertederos activos actualmente en Cataluña, con el objetivo de hacerlo antes de 2035 para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea en esta materia: hay que pasar del 31% actual a un 10% de residuos enviados a vertedero.

Las plantas que se cerrarán serán las de Lloret de Mar, Llagostera, Banyoles, Beuda, l'Espluga de Francolí, la Granadella, les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer, Berga y Bellver de Cerdanya, según ha anunciado la ARC durante el congreso Recuwaste que se celebra en Mataró. La inversión necesaria para cerrar estos vertederos es de unos 100 millones de euros, aunque hoy por hoy la financiación no está garantizada.