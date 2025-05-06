Aprodisca impulsa la renaturalización del paseo fluvial del Francolí en l'Espluga de Francolí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aprodisca ha puesto en marcha un proyecto de renaturalización del paseo fluvial del río Francolí a su paso por l'Espluga de Francolí, con el apoyo económico de la Diputació de Tarragona y la colaboración del Ayuntamiento de l'Espluga. La iniciativa no sólo tiene un objetivo de recuperación ambiental de los espacios afectados por la riada del 2019, sino que también promueve la inclusión social a través de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión

Los trabajos, que se alargarán durante todo el año, empezaron este mes de marzo y se centran inicialmente en la zona del nacimiento del río Francolí. En el ámbito del camino de los huertos, en la confluencia con el río Sec, se está llevando a cabo el control de la caña americana, una especie invasora que había invadido buena parte de la zona de ribera. Este control se realiza mediante desbrozado mecánico y tratamientos selectivos sobre los retoños, con el objetivo de recuperar la vegetación autóctona y favorecer la biodiversidad.

Paralelamente, entre el nacimiento del río y el puente de la Font Baixa, se está trabajando en la adecuación del antiguo paseo fluvial, muy alterado por la vegetación espontánea y por los efectos de la riada. Las tareas incluyen el desbrozado selectivo para recuperar los caminos, la retirada de desperdicios acumulados y la restauración de elementos naturales como una fuente y unas grutas, que habían quedado escondidas.

Otra línea de actuación destacada es la plantación de vegetación de ribera en dos zonas estratégicas: el terraplén lateral de la avenida Catalunya y el espacio próximo a la zona de recreo del Parque Fluvial. Se plantarán unos 80 arbustos de varias especies autóctonas como tamariscos, sauces, adelfas o retamas, colocados de manera irregular para simular un entorno natural más auténtico y biodiverso.

La actuación de recuperación que se está llevando a cabo en este espacio natural está subvencionada por la Diputació de Tarragona en el marco de las subvenciones por Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social y empresas de inserción para la conservación y mejora de espacios naturales, para el ejercicio 2025.