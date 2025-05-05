Un año más Montblanc se llena de visitantes durante la Semana Medieval de Sant Jordi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Oficina de Turismo de Montblanc hace un balance muy positivo de la actividad turística durante la 38.ª edición de la Semana Medieval de Sant Jordi. La actividad ha estado marcada por la extraordinaria duración de la fiesta a causa de una Semana Santa muy tardía. Eso hizo que el segundo fin de semana fuera, en realidad, de cuatro días aprovechando la festividad del Primero de Mayo. Ni la amenaza de lluvia durante los dos fines de semana impidió que se registraran unos datos estadísticos muy satisfactorios.

Una vez más, a lo largo de las semanas previas a la fiesta la Oficina de Turismo había recibido decenas de consultas telefónicas y a través de las redes sociales. Y ya iniciada la fiesta muchas se centraron en la previsión meteorológica.

Calles y plazas se han llenado y las actuaciones y espectáculos han vuelto a despertar el interés de los millares de personas que han escogido Montblanc para disfrutar de buenos momentos en familia o con amigos.

La Oficina de Turismo de Montblanc y la Asociación Medieval de la Leyenda de Sant Jordi han vuelto a coordinar los puntos de información: la Oficina de Turismo, la torre de Sant Francesc, y el Punto de Información de la fiesta, ubicado en la antigua iglesia de Sant Francesc.

En total se han atendido 2.297 consultas, eso son 7.070 personas. De los seis días el de mayor actividad fue el jueves Primero de Mayo con 541 consultas y 1.712 personas atendidas. Gracias a disponer del programa en línea desde hace semanas muchos visitantes no necesitan informarse en los puntos convencionales.

Segundo la Oficina de Turismo «son unos datos muy positivos que superan las del año pasado y son parecidos a las de hace dos años, cuando coincidieron tres factores externos muy importantes: tiempo más estable, diada de Sant Jordi en domingo y clausura el Primero de Mayo, en lunes».

Las buenas cifras del primer fin de semana de la Semana Medieval más una Semana Santa excelente han hecho que se cerrara en abril con 2.652 consultas y habiendo atendido a 8.856 personas.

Como pasa cada año, el público atendido provenía mayoritariamente de Cataluña, en un porcentaje superior al 80%. Principalmente, han llegado de Barcelona y el área metropolitana, el Camp de Tarragona y las Tierras de Lleida. El perfil es familiar, con niños o sin, y grupos de amigos. Muchos conocen la fiesta y son fieles repetidores, pero destaca que cada año hay nuevos visitantes que disfrutan. A causa del puente del Primero de Mayo se ha detectado de un aumento de visitantes de España e, incluso, de Francia.

El déficit estructural de alojamiento en la comarca ha hecho que la mayor parte de los visitantes se planteen una escapada de unas horas. Por lo tanto, la mayoría vuelven en casa suya o a alojamientos del litoral. Eso sí, los alojamientos del municipio, los que pertenecen a Respira Montblanc y el camping Montblanc Park han bordeado el plena ocupación durante estos días.