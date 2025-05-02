Cuando el paisaje también son las personas

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado 25 de abril se inauguró en el Museo Terra de l'Espluga la exposición Paisaje natural, sonoro y humano de l'Espluga de Francolí. Se trata de una muestra que recoge una selección del trabajo realizado por alumnos de tres centros educativos del municipio: la Escuela Martí Poch, la Escuela Vedruna y el Instituto Joan Amigó i Callau.

El proyecto desarrollado en las escuelas y el instituto ha contado con la participación de 44 alumnos, que entre los meses de enero y marzo han explorado el paisaje natural y humano del pueblo desde diferentes perspectivas. Lo han hecho acompañados por la fotógrafa Ingrid Ferrer y el artista visual Martí Madaula, de la asociación cultural A Bao a Qu.

De su mano, los jóvenes han realizado un trabajo colectivo que combina fotografías de espacios, retratos, planos y sonidos que configuran el paisaje cultural del pueblo. De esta manera, las actividades han incluido la realización de fotografías panorámicas de los paisajes y caminos que llevan a l'Espluga, así como el registro botánico de los especímenes que cohabitan, con impresiones en cianotípia.

Además, los jóvenes han identificado y filmado árboles singulares, creado planos evocadores y han registrado paisajes sonoros del entorno. Finalmente, también han realizado retratos de las personas que trabajan en oficios tradicionales y artesanales, como el campesinado, la cerrajería, la carpintería, la pastelería o la ganadería.

Estos retratos muestran los espacios de trabajo y los utensilios, ofreciendo una visión detallada del día a día de estas profesiones. Este proyecto es fruto del Plan Educativo de Entorno del municipio, coordinado por el Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí y el Museo Terra de la Fundación Carulla. Se podrá visitar hasta el 25 de mayo.

Por otra parte, este mismo mes el Museo Terra Fundación Carulla ha presentado a su nueva directora, que asume el cargo en sustitución de Gemma Carbó, la cual dejó la dirección a principios de marzo. Se trata de Aida Boix Grau, licenciada en Historia del Arte por la UB y Máster oficial en Estudios avanzados en Historia del Arte. Su trayectoria profesional se inició en el MACBA.

Después de trabajar en el departamento de investigación de los Museos Vaticanos, con 27 años ganó el concurso de dirección del Centro de Arte Lo Pati, de Amposta. En ocho años al frente de la institución, Lo Pati se ha convertido en un punto de referencia nacional e internacional en arte contemporáneo. Bajo su dirección, ha recibido reconocimientos como el Premio de la Asociación Catalana de Crítico de Arte al Mejor Espacio de Arte de Cataluña (2023) y el Premio Bonart (2024).