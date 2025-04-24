Tirotea un camión en el Coll de Lilla, se da a la fuga y le detienen tras una operación «jaula»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido, este jueves al mediodía, a un hombre que ha tiroteado un camión en el Coll de Lilla, a la altura de Montblanc, y se ha dado a la fuga en dirección a Barcelona, según ha avanzado ElCaso.cat.

El tiroteo se ha producido poco después de la una y media del mediodía, cuando un agente de los Mossos fuera de servicio ha presenciado cómo un coche ha adelantado a un camión y, acto seguido, el conductor ha sacado un arma por la ventana y ha disparado contra el vehículo pesado. Tras el ataque, el autor se ha dado a la fuga por la autopista AP-2, y el agente ha comenzado a seguirle mientras alertaba por radio al resto de unidades.

El pistolero, detenido tras una persecución

El citado medio ha explicado que varias patrullas se han sumado a la persecución, incluyendo un helicóptero y efectivos de unidades especiales. El vehículo ha continuado su fuga por la AP-7, lo que ha activado una alerta entre las regiones policiales de Tarragona y Metropolitana Sur. Se ha desplegado entonces el dispositivo "jaula" para evitar su huida.

Finalmente, a la altura de Molins de Rei (Baix Llobregat), los agentes han logrado interceptar el coche y detener al sospechoso, un hombre de entre 30 y 35 años. La detención se ha llevado a cabo con máxima precaución ante la posibilidad de que estuviera armado, aunque el arma utilizada en el tiroteo aún no ha sido localizada y continúa su búsqueda. Paralelamente, se intenta esclarecer la identidad del detenido.

Según informa ElCaso.cat, los Mossos han confirmado que el arma empleada era real, ya que el camión presentaba varios impactos de bala. Tanto el conductor como el camión han sido trasladados a un lugar seguro. Por el momento se desconoce el motivo del ataque, aunque se está analizando si el vehículo, aparentemente vacío, podría haber transportado alguna mercancía oculta que motivara la agresión.