Rescatan en helicóptero a un escalador herido al caer en el Clot d'en Goda, en Vilaverd

Un escalador ha resultado herido este domingo después de sufrir una caída mientras practicaba escalada en el Clot d'en Goda, una zona de montaña situada en el municipio de Vilaverd, en la Conca de Barberà.

Los Bomberos de la Generalitat han activado un dispositivo con cuatro dotaciones, entre las cuales había un helicóptero con personal del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los efectivos del GRAE han localizado al afectado y le han proporcionado una primera asistencia médica en el lugar de los hechos, en coordinación con el SEM. Una vez estabilizado, el escalador ha sido evacuado en helicóptero hasta un centro sanitario.