Marchas lentas de Revolta Pagesa en Tarragona coincidiendo con la operación retorno de Semana Santa

Tractores del Gremio del Campesinado, a su paso por la C-14, durante la marcha lenta organizada este domingo por la tarde

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Revolta Pagesa ha protestado este domingo por la tarde con marchas lentas en la C-16 en el Berguedà, la C-14 en la Conca de Barberà y la C-55 en el Solsonès, coincidiendo con la operación retorno de Semana Santa. Agricultores y ganaderos quieren hacer un «toque de atención» al Govern por los «incumplimientos» con el sector.

«Llevamos días y meses dialogando con la Generalitat. A principios de febrero se pactaron 18 puntos en Cervera y no se ha avanzado nada», ha lamentado Montse Centellas, de Revolta Pagesa, en declaraciones a la ACN. «Y la gota que ha hecho colmar el vaso es que un pago que se comprometieron a hacer el 30 de marzo ya se ha pospuesto dos veces y ahora dicen que se hará el 15 de mayo», ha continuado Centellas.

«Se saltan su propia normativa. Lo único que queremos es que la Generalitat cumpla con los acuerdos», ha insistido la miembro de Revolta Pagesa. En el Berguedà, una decena de vehículos -entre turismos y remolques- han salido en marcha lenta desde Bagà en dirección Manresa.

Estaban alrededor de las cinco de la tarde y algunos llevaban pancartas de Revolta Pagesa. Han circulado por la C-16 sin interrumpir la circulación, pero obligando en el resto de vehículos a reducir la velocidad.

Dos horas más tarde, en Sallent, han finalizado la protesta. Y en Solsona, la protesta de Revolta Pagesa ha recorrido la C-55 dirección Cardona. Una veintena de vehículos se han sumado a la marcha lenta -principalmente tractores- a una velocidad media de unos 20 km/h, obligando al resto de usuarios a reducir la marcha.

Una decena de tractores en la C-14 en el Camp de Tarragona

En el Camp de Tarragona, una decena de tractores han participado este domingo por la tarde en la marcha lenta organizada por el Gremio del Campesinado en la C-14, con confluencia con l'N-420. El punto de encuentro ha sido Solivella, en la Conca de Barberà, donde ganaderos y agricultores de la comarca y alrededores se han concentrado poco antes de las seis de la tarde.

Si bien la acción coincide con la operación retorno de Semana Santa, la circulación no se ha detenido por completo en ningún momento. «La marcha no será hiperlenta porque no queremos provocar mucha problemática a la sociedad, pero sí que queremos ser visibles», ha apuntado a Eduard Escolà, representando del Gremio del Campesinado en la zona.

Así, a velocidad de tractor y en columnas separadas, los campesinos han recorrido la C-14 desde Solivella hacia Montblanc, para después volver al punto de partida y enfilar hacia Belltall, en un recorrido de unas dos horas de duración. Todo, con el objetivo de denunciar que los acuerdos firmados con el Govern en febrero no se han cumplido completamente.

«Al final lo que se quiere conseguir es dar un toque de atención. Sabemos que la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca pone toda la voluntad y esfuerzo del mundo; muchos de estos acuerdos que firmamos no dependen tan sólo de ellos y lo que queremos es que el resto de conselleries den apoyo a la nuestra porque creemos que es un sector primordial para el país», ha concluido Escolà.