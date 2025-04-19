Rescatan en helicóptero a un excursionista herido en Montblanc

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un excursionista de 44 años ha resultado herido este sábado al mediodía mientras hacía una ruta por la zona del Mízcalo, en el término municipal de Montblanc.

El hombre ha resbalado en la zona del Toll de l'Esqueix, ha caído por un desnivel y se ha torcido el tobillo, hecho que le ha impedido continuar la marcha.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 13.18 horas. Hasta el lugar se han desplazado con una dotación terrestre de los GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales de los Bomberos), un helicóptero también de los GRAE, y dos dotaciones terrestres.

Los efectivos han localizado al excursionista y han procedido a su rescate mediante gruaje en helicóptero. Posteriormente, ha sido trasladado hasta el parque de bomberos de Montblanc, donde lo esperaba una ambulancia del SEM para atenderlo.