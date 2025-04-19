Incendio en la desechería de Barberà de la Conca: crema de residuos bajo una línea eléctrica

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Este sábado al mediodía se ha producido un incendio en la desechería de Barberà de la Conca, que ha generado una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de los alrededores.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 12.53 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones terrestres.

A la llegada, los efectivos han confirmado la acumulación de humo intenso proveniente de la combustión de materiales diversos como colchones, electrodomésticos y basura.

El incendio se ha producido bajo una línea de alta tensión, motivo por el cual se ha alertado la compañía eléctrica por precaución, aunque no se han registrado afectaciones graves ni daños personales.

Los Bomberos han utilizado espuma para sofocar las llamas y han dado el fuego por extinguido a las 13.17 horas.