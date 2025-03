Xarli Diego: «La comunicación es como un gran piano y todavía me quedan teclas por tocar»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Por qué ha decidido vivir en Barberà de la Conca?

«Es la pregunta al millón de dólares. Pues mira, eso fue la pandemia. Yo, que he vivido 40 años en Barcelona y después he ido al Maresme pensé que el cuerpo me pedía un pueblo. Un pueblo tranquilo, rodeado de viñas o de bosque o de lo que fuera. Estuve buscando mucho y encontré el equilibrio».

En la demarcación de Barcelona también hay pueblos.

«Sí, había mirado Osona, había visto Ripollet, Gerona, Anoia... un recorrido por todo arreu. Al final he encontrado un pueblo simpático, encima de una montaña y con una postal bonita».

Y aquí decide iniciar un pódcast. ¿No se cansa de la comunicación?

«Me gustaría trabajar en comunicación durante 25 años de mi vida, y ya llevo 50. Siempre he sido un hombre de medios, empecé la radio con 16 años o 17. Llevo dentro del gusanillo de los medios de comunicación, y eso no lo he dejado nunca. A veces siendo yo el presentador, a veces siendo yo el cual acompaña lo que va, pero no he parado de entrar y salir».

¿Y por qué sobre historia romana?

«Tengo alguna foto que no acabo de encontrar donde voy vestido de romano. Era bastante habitual a mi generación, cuando éramos pequeñines y a mí eso me encantaba. Al volver al Campo de Tarragona, me he reconectado con esta parte de la historia que me encanta. Estoy escribiendo un libro sobre el romano en sentido del humor. Tener una ciudad tan romana como Tarragona cerca me sirve de inspiración».

Más que aislado en un pueblo, parece que está vinculado al territorio.

«Creo que no es una contradicción una cosa con la otra. Los fines de semana visito todos los pueblos del Camp de Tarragona. No me quedo en casa allí esperando que llueva. Me muevo mucho, y no sólo por los pueblos. Voy mucho a Reus y vengo a Tarragona. Y voy al Serrallo a comer, o a pasear por Rambla Nova, o la Part Alta, yo qué sé.

Lo que me gusta es explorar, eso forma parte de mi ADN. Me encontrarás en el despacho haciendo cosas, pero cuando no estoy vuelo a algún sitio para tener buenas vibraciones de lo que sea».

¿Fue antes el pódcast o el libro?

«La idea primera era el libro. Pero fui descubriendo cosas nuevas que yo no conocía. Estoy leyendo muchos libros de romanos y pensé, aprovechémoslo. No esperemos a tener un libro de un año y medio. Hacemos un pódcast y explicamos todo eso. Y, además, con la misma filosofía que el libro, que es Roma y sentido del humor.

Yo no soy un historiador, yo soy un periodista y guionista y eso lo mezclamos con toques de humor. Eso sí, es un contenido riguroso, tengo entrevistados con muchos conocimientos».

¿Humor y periodismo, cómo lo combina?

«Porque a mí me resulta fácil, o sea, yo soy muy creativo. Cuando presentábamos el programa de música lo hacía en sentido del humor, con toques de humor. A mí la gente me ha aplaudido eso, esta mezcla. No veo haciendo otras cosas.

Si me hubieran dicho hiciera 3 horas de radio y no sonrías con todo el rato, no lo habría podido hacer. Yo no habría podido ser Josep Cuní, por ejemplo, que es amigo mío y que lo quiero mucho, pero cada uno tiene que saber qué canta».

¿Y qué lectura hace de los medios actuales?

«Me sabe mal decirlo, porque a veces parece que cuando te vas haciendo mayor te vuelves crítico, pero tal como lo veo, ha habido una dispersión. Mi época era una época dorada, había mucho talento concentrado en pocas emisoras. Después, tenemos más de 900 y no tanto talento. La gente buena se ha ido a hacer otras cosas. Hay otras posibilidades. En las redacciones voces que hay más becarios que periodistas».

Empresarialmente también ha cambiado.

«El negocio ha variado, ahora es más en línea que en papel. Supongo que aquí habrá una responsabilidad de los que pagan las publicidades que están repartiendo en más casas. Todo se ha difuminado. Todo se ha dispersado mucho».

Sin embargo, la muerte de los medios no llega.

«La radio subsiste, pero subsiste diferente. La gente está escuchando los pódcasts que le interesan a la hora que le interesan. Esta es la evolución que ha habido y la radio no era eso. La radio era en directo y la escuchabas en directo. Ha evolucionado todo. Los hábitos de la gente han cambiado. Y la gente joven no escucha los programas convencionales de radio. Ni lee el diario. Se informan por las redes».

¿Y usted cómo se define?

«Soy muy inquieto. He trabajado medios de comunicación, prensa, radio y televisión. También he escrito. Llevo tres libros. Soy de comunicación. La comunicación para mí es un piano muy grande con teclas blancas y negras, y que yo tengo la sensación que el piano, por edad, lo he tocado bastante y no he acabado, todavía quedan teclas para tocar».

¿Qué teclas?

«Si el libro y el pódcast van mínimamente bien, quizás hago una miniserie por internet o por televisión del mundo romano en sentido del humor».