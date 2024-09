L'Espluga de Francolí se convierte en el 'Kilómetro 0 del catalán' con el festival 'Posa-hi tu l'accent'

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La riqueza dialectal del catalán ha centrado el programa del festival 'Posa-hi tu l'accent' en l'Espluga de Francolí. La localidad se ha convertido en el 'Kilómetro 0 del catalán' este fin de semana coincidiendo con la primera edición del festival, dirigido tanto al público académico como al general.

En este contexto se ha dado a conocer la actualización del mapa dialectal de la lengua catalana con carácter provisional, elaborada por los filólogos Pere Navarro y Vicent Beltran y que incluye los subdialectos gerundense y valenciano-mallorquín. «Los dialectos forman parte de la identidad de los pueblos. Reivindicamos la lengua coloquial, la hablada. Hemos notado que la gente tiene mucho de orgullo de hablar su lengua», ha afirmado Òscar Palau, coordinador del festival.

Después de un año y medio de preparación, el festival 'Posa-hi tu l'accent' ha llenado de actividad l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), una iniciativa donde se ha reivindicado la riqueza dialectal de la lengua y el uso coloquial de esta. La inquietud por esta cuestión ya se había puesto de manifiesto en el municipio tres años atrás con la publicación del libro 'El penyic en el perxe. El hablar de l'Espluga de Francolí. Una primera chispa que ahora ha desembocado en un festival dirigido no sólo al público académico y experto, sino también al general.

Su coordinador, Òscar Palau, ha explicado a la ACN que el programa ha buscado precisamente ser un «escaparate» donde compartir las variedades dialectales de la lengua. Para conseguirlo, se han dividido las actividades a través de bloques pedagógicos, literarios, filológicos, de difusión y experiencias, periodísticos y musicales. Todo, para dar un enfoque más amplio sobre las variedades dialectales del catalán.

Para llegar al público más joven, este viernes se ha representado en el Casal de l'Espluga la obra de teatro en xipella 'Entre totis ho apriarem', a cargo de los alumnos de la escuela Sagrat Cor de Solivella. No fueron los únicos estudiantes que subieron al escenario; el alumnado de segundo de ESO de la comarca participó en un concurso donde tuvieron que demostrar sus conocimientos sobre la lengua.

Los especialistas tomaron el relevo por la tarde, con ponencias y mesas redondas con la normativización de las variantes dialectales como hilo conductor. Durante todo el fin de semana se han organizado otras actividades, como exposiciones, cuentacuentos, conciertos o la Feria de palabras, con paradas de libros y merchandising relacionados con las variedades dialectales.

Un mapa dialectal actualizado

Por otra parte, en el marco del festival se ha presentado la actualización del mapa dialectal del habla catalana, un documento que hacía medio siglo que no se ponía al día. Los encargados de hacerlo han sido el profesor de filología catalana en la URV Pere Navarro y el filólogo Vicent Beltran, quiénes han utilizado los mapas anteriores publicados por instituciones y universidades para añadir dos realidades nuevas: el gerundense y el valenciano-mallorquín.

Se trata de una actualización que se ha basado en trabajos anteriores donde se han definido los rasgos característicos de estos subdialectos. Al mismo tiempo, también se ha cambiado la manera de representar las áreas de transición para hacerlo más comprensible. «Se tiene que entender cómo un mapa provisional y quizás eso es un incentivo para que las personas que nos dedicamos a la dialectología hagamos un esfuerzo mayor y podamos, en un futuro no demasiado lejano, hacer una radiografía con otro mapa más real de la realidad dialectal de nuestra casa», ha apuntado a Navarro.

Ante el bullicio de las redes hacia la propuesta de actualización, Navarro ha remarcado la importancia de no dejar que según qué posiciones no estudiadas se conviertan en verdades absolutas. «Todo el mundo lleva a un filólogo dentro. Me parece perfecto que la gente opine, pero de la misma manera que una persona que no es graduada o doctorada en medicina no opina sobre las enfermedades o medicinas que las curan, pienso que todo el mundo puede opinar, pero no puede sentar cátedra. En las redes, normalmente se sienta cátedra de cosas que la gente no sabe. Y eso sabe mal», ha lamentado.

Dejar atrás el desprecio hacia los coloquialismos

Con todo, la organización ha celebrado el cambio de punto de vista por parte de los hablantes catalanes, que han tomado conciencia de la importancia del uso del dialecto de cada zona. «Si tú renuncias a tu acento, renuncias en parte a tu identidad» ha subrayado Palau. Una sensación compartida por parte de Navarro, quien ha añadido que «el mejor catalán es el que se habla». «A veces hemos valorado negativamente todas estas maneras coloquiales de hablar, y me pienso que nos hemos equivocado. Todas las lenguas normales tienen una serie de registros a través de los cuales nos podemos comunicar. Los hechos de comunicación son siempre muy diversos y cada momento requiere un modelo de lengua diferente», ha ejemplarizado.