L'Espluga de Francolí cierra la 53.ª Fiesta de la Vendimia con una participación récord

L'Espluga de Francolí ha acogido este fin de semana una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia. Es la 53.ª vez que se celebra este acontecimiento, que ya es un clásico del calendario veraniego de la Conca de Barberà que marca el inicio de la recogida de la uva.

Además, lo ha hecho de la mejor manera posible: con el público completamente volcado con la programación. Este año, la festividad ha conseguido una participación récord, como pocas se recuerdan en su extensa trayectoria, que lo ha consolidado como uno de los acontecimientos más exitosos de la comarca en los últimos años.

La jornada que rompió todos los récords fue sábado. El Parc Fluvial fue el centro neurálgico de la fiesta, con una afluencia masiva de público que superó las expectativas. En el momento de máxima asistencia, se reunieron hasta 700 personas, aunque sólo había preparado cerca de 500 sillas. Las bodegas y los elaboradores locales mostraron su satisfacción por las ventas, señalando que, en muchos casos, agotaron existencias antes de la hora prevista.

Por otra parte, el domingo, a pesar de registrar también una gran afluencia, el ambiente fue más tranquilo y las ventas no alcanzaron los niveles del día anterior. No obstante, desde DO Conca de Barberà califican el balance global de la festividad como «altamente positivo, tanto para los organizadores como para los participantes».

El principal motivo del éxito del acontecimiento es la completa programación que había este año, con propuestas gastronómicas, musicales y, evidentemente, enológicas. Los asistentes pudieron disfrutar de catas de diferentes vinos ofrecidos por las bodegas de la DO Conca de Barberà. Se ha podido visitar el Museo de la Fassina Balanà y la Cova de l'Espluga de Francolí.

En cuanto a la música, el público pudo disfrutar de un amplio abanico de propuestas. Desde las actuaciones de los disc-jockeys locales Club 8, hasta la Suite de la tierra y el vino, una composición musical de Rocío Sevares adaptada en electrónica por Gerard Marsal. En el marco de la misma programación, también se entregaron los Premios Sigillum a los mejores vinos de la DO Conca de Barberà.

La edición contó con seis categorías: la Llum de Vi Blanc 2023, de Cal Gasset, ganó la de blancos jóvenes; la Abadía de Poblet 2020 se llevó la de blancos con crianza; el Portell Trepat 2022, de la Vinícola de Serral, la de vinos rosados; el Negre de Folls Garnatxa Negra 2023, de Marta Pedra, la de vinos tintos jóvenes; el Grillat dels Tossalets Trepat 2021, del Celler Pla de la Masó, la de negros con crianza; y Carles Andreu Trepat 2021, del Celler Carles Andreu, la de negros de trepat.