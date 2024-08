Una sesentena de vecinos de Lilla cobran las indemnizaciones por las grietas 5 años después

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Punto y aparte para los vecinos de Lilla. Después de cinco años de reivindicaciones por las grietas que provocaron las obras del túnel de la A-27 en las viviendas de esta pedanía de Montblanc, una sesentena de personas han cobrado este martes las indemnizaciones. El resto de vecinos lo harán en septiembre.

En total, se pagarán 700.000 euros. Una cuantía que los afectados consideran insuficiente, ya que los gastos doblan el dinero recibido. Aunque la alcaldesa Glòria Rovira ha descrito la jornada «de fiesta», ha subrayado que no dan por cerrado el conflicto. «Todavía tenemos flecos que quedan pendientes de arreglar» como la falta de caminos asfaltados, ha dicho Rovira, quién no descarta reanudar las movilizaciones si no se llega a un acuerdo.

A partir de las diez de la mañana, los vecinos de Lilla han empezado a llegar al Ayuntamiento de Montblanc para recibir los cheques que los permitirán pagar la reparación de las grietas que provocaron las voladuras para la construcción de la autovía A-27 y del túnel a finales del 2019.

A pesar de las caras de alegría, los vecinos han reconocido que el importe recibido por Acciona -la empresa responsable de la obra- no es suficiente para pagar el total de los gastos. «Tendremos que añadir dinero», ha asegurado Joan Riba, uno de los vecinos afectados, quienes ha detallado que en su caso, los gastos son el doble del dinero recibido.

A pesar de querer más, Riba, como otros muchos afectados, asegura que «no se queja», porque «esto es más que nada». En esta línea, se ha mostrado la presidenta de la Asociación de vecinos de Lilla, Teresa Figueres, quien ha reconocido que el miedo a ir a un litigio que durara años, «sin saber cuando cobraríamos», ha provocado que «todo el mundo se haya conformado» con los 700.000 euros totales. Figueres también se ha quejado que esta cuantía se determinó en un peritaje del 2022 y que desde entonces «los precios han subido mucho».

Por todo, Figueres considera que la jornada de este martes «no es una victoria, sino un acto de justicia». «Nosotros vivíamos en un pueblo de montaña y ahora tenemos un ruido que no nos lo quita nadie», así como todo el polvo y todas las obras que «nos hemos comido» durante todos estos años, ha lamentado. Por su parte, Riba ha añadido que durante los últimos cinco años, los vecinos han vivido con ansiedad y angustia por las grietas que se iban formando en sus casas. «Las voladuras hacían que tambaleara todo», ha recordado Riba, quien ha afirmado que han tenido movimientos de 3,5 grados en la escala de Richter.

Punto y aparte en el conflicto

Este martes, pero no se acaba el conflicto. La alcaldesa pedánea de Lilla, Glòria Rovira, ha afirmado que continuarán exigiendo al Ministerio y a Acciona para que solucionen el resto de problemáticas pendientes, como el asfalto de los caminos. Por eso no descarta retomar las movilizaciones si no se llega a un acuerdo. El alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha compartido las palabras de Rovira y ha asegurado que «continuarán al pie del cañón».

En cualquier caso, ambos alcaldes han descrito la jornada de este martes «de fiesta» y «alegría», puesto que les permite «cerrar una página que tenían abierta desde hace mucho de tiempo y no sabían cuando la podrían cerrar». De momento, y de los ochenta vecinos afectados, este martes han cobrado las indemnizaciones 65 personas. El resto se espera que lo hagan a principios de septiembre.