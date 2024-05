El nuevo Archivo Comarcal de la Conca tendrá más capacidad para acoger más fondos documentales

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo Archivo Comarcal de la Conca da pasos adelante para ser una realidad. La redacción del proyecto ejecutivo, con un coste de 240.000 euros, se prevé que esté terminada dentro de tres meses. El nuevo equipamiento se ubicará en el baluarte de Santa Anna de Montblanc y tendrá unos 1,200 metros y tres plantas, las cuales serán más funcionales que la actual situada en el antiguo hospital de Santa Magdalena.

Los depósitos se ubicarán en la planta baja y tendrán mucha más capacidad -un incremento del 15%, según la propuesta del estudio de arquitectura. El Departament de Cultura financiará el proyecto con una inversión de unos 3 millones de euros. También según las previsiones iniciales, las obras podrían iniciarse el año 2025 y prolongarse durante un año y medio o dos.

Los trabajos arqueológicos hechos esta semana a los terrenos donde se ubicará el futuro archivo comarcal no han detectado ningún hallazgo, por lo cual, el proyecto sale adelante. El equipo de gobierno de Montblanc se reunirá este jueves con los técnicos del Departament de Cultura y con los de la empresa OP Team, el estudio de arquitectura a quien se ha adjudicado la redacción del proyecto ejecutivo, para iniciar los trabajos técnicos de la actuación.

La previsión es que el proyecto ejecutivo esté terminado en tres meses y, a partir de aquí, se concretará el coste final de la nueva equipación, que girará alrededor de unos 3 millones de euros, así como del calendario para licitar y ejecutar los trabajos. «Se tendrá que hacer la licitación de las obras, nos iremos el 2025, hoy empieza a andar el proyecto», ha señalado el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Montblanc, Marc Vinya. La previsión es que su construcción se alargue un año y medio o dos.

La propuesta inicial se integra en el entorno del baluarte de Santa Anna y de las murallas del municipio, así como del río Francolí. El edificio tendrá tres plantas, escalonadas cómo si fueran unas «terrazas» y una superficie útil de unos 1.200 metros. El espacio dispondrá de una sala polivalente, de otra para la consulta de documentos, despachos y de varios depósitos, situados a la planta baja, donde se guardarán y conservarán los fondos de papel, documental o de fotografías. «Estará equipado tecnológicamente, la distribución será más cómoda y más funcional», ha apuntado Vinya.

A la vez, ha añadido que los fondos estarán separados y distribuidos «con la temperatura y condiciones pertinentes». «A pesar de que estas ya están en el archivo actual, se ha previsto que todavía estén en mejores condiciones», ha dicho. De hecho, Vinya ha remarcado que el nuevo archivo ganará en «la operativa y las condiciones de trabajos» porque se construirá en un espacio totalmente adaptado a las necesidades técnicas. «Hace 40 años, se puso el archivo en el antiguo convento de Santa Magdalena, un espacio patrimonial, con las dificultades que esto supone», ha aseverado.

«Equipación muy necesaria»

El vicealcalde también ha asegurado que la nueva equipación es «muy necesario» para poder recibir y custodiar todos los fondos de ayuntamientos, instituciones y particulares que están en lista de espera, puesto que el actual se encuentra al «límite» de su capacidad y no puede acoger más. «Será muy grande, no sabemos exactamente la capacidad, pero estará sobredimensionado para poder acoger tanto la documentación actual, la pendiente de entrar; y podrá acoger material durante muchos años», ha subrayado. Según la propuesta inicial, la capacidad de los depósitos ordinarios supondrá un aumento del 15%.

Por su parte, el alcalde Oriol Pallissó ha afirmado que la futura equipación está garantizado «haya quién haya» en el Gobierno después de los comicios del 12-M. «Más allá del ruido, los proyectos los tenemos que desencallar, no vivimos del pasado sino que trabajamos por el futuro, no dejaremos perder ningún recurso ni ninguno de los proyectos que son buenos para Montblanc porque no estábamos en el equipo de gobierno, lo estamos ahora y lideraremos los que nos toquen», ha espetado el alcalde. Aparte, sobre el futuro del edificio donde hay actualmente el archivo comarcal, los dos han explicado que decidirán los nuevos usos de este espacio más adelante.

