Muere un motorista de 35 años tras chocar con una señal de tráfico en Cambrils

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un joven de 35 años murió el miércoles por la noche después de sufrir un accidente en Cambrils. Los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso a las 22.49 horas por un accidente de una moto que habría chocado contra una señal de tráfico en el Vial de Cavet en Vilafortuny (Cambrils), a la altura del molí de la Torre.

Según explica el cuerpo de emergencias, ningún vehículo más se vio implicado en la salida de vía. El fuerte impacto de la moto contra la señal provocó la muerte de su conductor. La Policía Local está realizando las diligencias para investigar que pasó.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.