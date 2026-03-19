Detenidos en Cambrils después de sustraer 420 euros a una persona que los acababa de sacar del cajero

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Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Cambrils detuvieron ayer en este municipio del Baix Camp a tres hombres de 25, 27 y 32 años, como presuntos autores de un delito de hurto.

Los hechos sucedieron alrededor de las 11.30 horas, cuando los agentes que efectuaban tareas de prevención de delitos en Vinyols i els Arcs reconocieron un vehículo relacionado con varios hurtos cuando se dirigía hacia la carretera T-325 en dirección a Salou. Con el apoyo otros efectivos policiales los pararon en el Camino del Mas Clariana de Cambrils y comprobaron que los tres ocupantes acumulaban hasta una cuarentena de antecedentes policiales por hurtos.

En un escondite debajo de uno de los asientos posteriores del vehículo se localizó una libreta bancaria, dos tarjetas de crédito, un documento de identidad y otros objetos. Los agentes comprobaron que la libreta correspondía a una persona diferente y que hacía poco se había efectuado la retirada de 420 euros que justamente llevaba encima uno de los tres hombres. Ante los argumentos contradictorios y las explicaciones incongruentes, se trasladó a los sospechosos a la comisaría, mientras que el vehículo quedó inmovilizado porque no disponía de seguro.

De las gestiones posteriores, se pudo confirmar que la titular de la libreta bancaria se estaba dirigiendo a la comisaría para denunciar el hurto de su bolso de mano. La víctima explicó que unos desconocidos le le sustrajeron 420 euros justo después de retirarlos de un cajero ubicado en la calle Folch y Torres.

Los mossos le devolvieron sus pertenencias, y seguidamente iniciaron los trámites correspondientes para averiguar la procedencia de un teléfono móvil y dos relojes que también localizaron a los sospechosos junto con otras cantidades de dinero en efectivo. Asimismo, el Grupo de Delincuencia Urbana sigue trabajando para relacionar con otros casos similares los movimientos y la actuación de ayer de los tres hombres en la zona.

Está previsto que los arrestados pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.