La pastelería 'top' de Cataluña que abre mañana en Cambrils: croissants XXL que arrasan en redes

La pastelería Xocosave abrirá este jueves, 19 de marzo, una nueva tienda en Cambrils, en la Rambla Jaume I. Los vecinos podrán disfrutar de sus famosos croissants XXL, pasteles de autor y chocolates artesanos que se han hecho virales en redes sociales, además de descubrir el resto de su amplia oferta de repostería.

Xocosave acumula un sólido historial de reconocimientos, ya que, por séptimo año consecutivo se encuentra entre las mejores cincuenta pastelerías de Cataluña, y en 2020 fue galardonada con el premio al mejor panettone de España, así como un Solete Repsol.

De esta pastelería, por ejemplo, se han hecho virales sus croissants XXL, que arrasan en redes sociales por su tamaño gigante. La pastelería ofrece una amplia gama de sabores de sus croissants, desde los clásicos de mantequilla y chocolate hasta combinaciones especiales como Kinder Bueno, Oreo o Baileys, pasando por cremosos de mascarpone y cheesecake, y versiones de fruta como plátano con chocolate o mango.

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Además de los croissants, la pastelería, fundada en 1880, también se ha hecho famosa por sus panettones artesanos, que en 2020 fueron reconocidos como los mejores de España, y por obtener un Solete Repsol ese mismo año. También destacan sus cocas y un servicio de catering que lleva la repostería a eventos familiares y corporativos.

La apertura del nuevo local también generará oportunidades de empleo, ya que Xocosave inició, hace un mes, un proceso de selección para incorporar personal a este nuevo proyecto que ponen en marcha desde este mismo jueves en el municipio de Cambrils.