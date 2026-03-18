L'Hospitalet de l'Infant, epicentro de una feria de LEGO y Playmobil

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Este fin de semana l'Hospitalet de l'Infant acogerá la cuarta edición del HospiBrick & Click, la feria conjunta de LEGO y Playmobil mayor de Cataluña. El acontecimiento tendrá lugar en el pabellón deportivo y contará con más de 300 metros cuadrados de exposición.

En la feria se podrán ver 12 dioramas de Playmobil y unos 120 m² de creaciones de LEGO —40 m² más que en la edición anterior—, montados por miembros de las asociaciones Somosclicks (Playmobil) e Hispalug (LEGO). Además del espacio expositivo, habrá dos paradas de venta especializada y una zona de juegos con bricks de LEGO para los más pequeños.

La asociación ESTEMAQUÍ, entidad local que trabaja para dar voz y visibilidad a los niños con capacidades diferentes y ofrecer apoyo a sus familias, dispondrán de un estand propio por recaudar fondos mediante la venta de artículos solidarios.

La feria incluirá también un espacio de pinta y colorea y un concurso infantil de montaje de dioramas de LEGO y Playmobil, dirigido a niños y niñas de hasta 14 años. Les plazas son limitadas y hace falta preinscripción.

Como novedad de este año, se habilitará un espacio dedicado a la impresión 3D, donde se podrán ver piezas de LEGO y Playmobil creadas con esta tecnología y las impresoras en funcionamiento.

La feria abrirá el sábado 21 de marzo, de 10 a 13 h y de 16 a 20 h; y el domingo 22 de marzo, de 10 a 13 h y de 17 a 19 h. La entrada tendrá un precio de 2 euros, mientras que los menores de 10 años podrán acceder gratuitamente.

Este año se han previsto tres «horas tranquilas», durante las cuales se reducirá la intensidad lumínica y acústica del pabellón para facilitar una visita más confortable a las personas con neurodiversidad y a cualquier visitante que prefiera un ambiente más relajado. Serán el sábado, de 10 a 11 h y de 16 a 17 h, y domingo, de 10 a 11 h.

Sorteos

Con la entrada numerada, los visitantes participarán en los sorteos diarios de diversos sets de Playmobil y LEGO.

Por otra parte, el domingo 22 de marzo, la Asociación de Comercios de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors (ACHV) sorteará cuatro juegos de LEGO y Playmobil. Para optar a estos premios, a partir de este jueves 5 de marzo habrá que recoger el pasaporte del Joc del busca click en la Oficina de Turismo de Cal Forn o a la Casa Consistorial, llenarlo correctamente y depositarlo en el estand de Comercio de la feria. El pasaporte ya se ha distribuido entre el alumnado de las escuelas y jardines de infancia del municipio.

En la edición anterior, la feria recibió cerca de 6.000 visitantes, tanto del municipio como de otros puntos de Cataluña y de ciudades como Zaragoza, Bilbao, Valencia o Sevilla.