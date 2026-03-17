Una detenida en Riudoms por estafar por redes sociales utilizando el gancho del hijo en dificultades

La policía nacional ha detenido en Riudoms a una mujer por, supuestamente, formar parte de un grupo dedicado a estafar personas vía redes sociales con el gancho del hijo en dificultades. Según el cuerpo policiales, la arrestada tenía la función de reclutadora de «mulas», personas que abrían cuentas bancarias donde recibir el dinero que estafaban. El operativo policial, junto con la Ertzaintza, permitió decomisar el 10 de marzo pasado en el domicilio de la arrestada 3.400 euros en efectivo, dispositivos móviles y una gran cantidad de tarjetas SIM utilizadas en los engaños. Según la policía nacional, las estafas afectaron víctimas de todo el territorio estatal, llegando a superar los 96.000 euros.

La investigación se inició en el mes de enero después de que se detectaran varias estafas por toda España siguiendo un mismo patrón. A través de mensajes de texto, los delincuentes se hacían pasar por un hijo de la víctima alegando un problema urgente y anunciando que aquel era su nuevo número de teléfono para pedirles, posteriormente, una transferencia de dinero con motivo de esta urgencia y necesidad.

El hilo de las indagaciones llevó a los investigadores hasta el domicilio de la arrestada en Riudoms, donde se procedió al cacheo ordenado por un juzgado de Irún. La detenida, según argumentan, contactaba a través de perfiles de redes sociales con personas a las que ofrecía cantidades económicas por abrir cuentas bancarias desde las cuales, una vez culminaba la estafa, hacían ingresar el dinero a las víctimas y, así, podían evitar el rastro para los investigadores. Los más de 96.000 euros estafados se distribuían dentro del entramado delictivo.

La operación continúa abierta mientras se analiza la información encontrada en el material decomisado y no se descartan nuevas detenciones así como la localización de más víctimas.