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La Cursa de Muntanya 4 Termes de Mont-roig del Camp cierra con éxito su XII edición

La Carrera Express Plus, la Carrera Express, la Carrera Cadete y la Caminata popular culminan un fin de semana récord con gran participación y toda la implicación de los voluntarios

Imagen de archivo de la edición pasada del acontecimiento

Imagen de archivo de la edición pasada del acontecimientoMarcel·la Aguiló

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El domingo ha tenido lugar la jornada final de la XII edición de la Cursa de Muntanya 4 Termes 2026, con la carrera Express Plus, la carrera Express, la carrera Cadete y la Caminata popular, que han cerrado un fin de semana intenso y lleno de deporte. La jornada ha sido marcada por un tiempo fresco y ventoso, con rachas de viento que en algunos momentos han soplado con fuerza, añadiendo un punto de exigencia a los recorridos.

Sin embargo, las temperaturas suaves han favorecido el desarrollo de las pruebas y han acompañado los corredores a lo largo de la mañana. Los participantes han recorrido senderos y senderos de los municipios de Montroig del Camp, Pratdip, Tivissa, Colldejou, Llaberia, la Torre de Fontaubella, l'Argentera, Riudecanyes y Vilanova d'Escornalbou, disfrutando de paisajes únicos y de un ambiente, festivo y deportivo.

Ayer sábado se inició la XII edición de la Cursa 4 Termes con las carreras de más distancia, la carrera Ultra Trail (54 km, 2.950 m+) y la carrera Trail (27 km, 1.350 m+). La modalidad Ultra Trail va ser suyo del Campeonato de Cataluña de Ultra-Resistencia de la FEEC, mientras que la modalidad Trail registró el número más elevado de corredores de fuera de Cataluña y también del Estado español, y puntuaba para la primera prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña de la FEDME 2026 en las categorías Prometida y Absoluta. Podéis consultar los resultados completos en la página oficial del acontecimiento. www.cursa4termes.com.

Organización y voluntariado

El éxito de la edición ha sido posible gracias a la dedicación y pasión con que la entidad CE EL Arenal de Mont-roig del Camp pone en el acontecimiento. Pero sobre todo gracias al esfuerzo y afán de los más de 220 voluntarios, que han garantizado la seguridad, los avituallamientos, el apoyo a los corredores y el cuidado al hacer que todos los participantes vivieran la experiencia con comodidad, entusiasmo y un ambiente próximo y acogedor.

Clasificaciones destacadas

Primeros clasificados en la Carrera Express Plus (17 km, 700 m+) *Copa de España de Carreras por Montaña de la FEDME 2026 en la categoría

Júnior

Categoría masculina:

1 - Biel Sagués Rovira -01:16:34

2 - Marco Luna Atienza -01:19:17

3 - Eloy Martínez Faro -01:19:58

Categoría femenina:

1 - Emma Mendez Martinez -01:30:20

2 - Laia Alonso degràcia -01:33:10

3 - Helena Moragas Molina -01:37:14

Primeros clasificados en la Carrera Express (14 km, 450 m+) *Copa de España de Carreras por Montaña de la FEDME 2026 en la categoría

Juvenil

Categoría masculina:

1 - Carlos Garcia Suarez -00:59:04

2 - Joan Guiteras Paixau -00:59:13

3 - Alex Pacheco Garcia -00:59:18

Categoría femenina:

1 - Núria Calzada Garrofé -01:13:36

2 - Macarena Carmona Mayoral -01:15:22

3 - Aina Roca Pautàs -01:16:20

Primeros clasificados en la Carrera Cadete (10,5 km, 360 m+) *Copa de España de Carreras por Montaña de la FEDME 2026

Categoría masculina:

1 - Lucas Gámez Zea -00:44:23

2 - Gerard Costa Gonzalez -00:45:15

3 - Raúl Sánchez Chuecos -00:45:31

Categoría femenina:

1 - Mattie Yáñez Walkley -00:54:33

2 - Mar González Gómez -00:55:18

3 - Queralt Rutllant Peracaula -00:55:3

Sobre la Cursa 4 Termes

La Cursa de Muntanya 4 Termes se celebra anualmente en Mont-roig del Camp desde hace 12 ediciones y se ha consolidado como un acontecimiento de referencia del trail running a Cataluña. La prueba combina varios recorridos de diferente dificultad y distancia, adaptados a todos los niveles y edades, y atraviesa los parajes naturales y municipios del Baix Camp.

Además de fomentar la práctica deportiva, el acontecimiento pone el énfasis en la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y la implicación del pueblo y de los voluntarios, ofreciendo a los participantes una experiencia completa y acogedora. Con la jornada del domingo, la Cursa de Muntanya 4 Termes 2026 cierra una edición histórica, con récord de participación, proyección estatal y consolidación como un referente del trail running en Cataluña y España, combinando deporte, naturaleza y espíritu colaborativo.

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