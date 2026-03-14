Un camión con garrafas de fertilizante vuelca al AP-7 en Mont-roig del Camp

Un camión que transportaba garrafas de plástico con fertilizante ha volcado en la media del AP-7, en Mont-roig del Camp (Baix Camp). El convoy ha perdido parte de la carga y ha ocupado el carril en sentido sur. Eso ha obligado a cortar un carril en cada sentido de la marcha y ha provocado varios kilómetros de retenciones en sentido sur y medio kilómetro en sentido norte.

Los Bomberos también trabajan en un escape de combustible, que están conteniendo.