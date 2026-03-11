Cambrils abre las puertas a la ciudadanía para visitar la depuradora

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils y la empresa Comaigua han organizado una jornada de puertas abiertas a la depuradora del municipio para acercar a la ciudadanía el funcionamiento de esta instalación clave para la gestión del agua. La actividad se celebrará el domingo 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y consistirá en varias visitas guiadas gratuitas conducidas por el equipo de Comaigua entre las 11.00 y las 12.30 horas.

Durante el recorrido, las personas participantes podrán conocer de primera mano las diferentes fases del proceso de depuración de las aguas residuales, desde el pretratamiento y la decantación hasta el tratamiento biológico. La depuradora de Cambrils tiene capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de agua al día, el equivalente al consumo aproximado de una población de 125.000 habitantes, y funciona de manera seguida durando todo el año para garantizar la correcta depuración antes de devolver el agua al medio o destinarla a otros usos.

La jornada también servirá para explicar el proyecto europeo LIFE REMAR, que apuesta por reutilizar parte del agua regenerada de la depuradora para recargar el acuífero del Baix Camp. Esta iniciativa busca mejorar el estado de este acuífero costero, afectado por la sobreexplotación y por la presencia de nitratos, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza para garantizar una gestión más sostenible de los recursos hídricos.