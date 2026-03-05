Desmantelan una plantación interior de marihuana en Riudoms con más de 450 plantas

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Municipal de Riudoms han desmantelado este jueves una plantación interior de marihuana en un domicilio de la calle santo Antoni. En el operativo se han localizado 456 plantas de marihuana y se han detenido dos hombres de 42 y 43 años por un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas. Uno de los dos arrestados acumulaba siete antecedentes policiales.

La plantación estaba dividida en dos estancias y contaba con luces alógenas, así como material de jardinería y abonos. También se ha detectado que la acometida eléctrica había sido modificada para facilitar el fraude eléctrico y mantener la instalación en marcha. Los arrestados están pendientes de pasar a disposición judicial del juzgado en funciones de guardia de Reus.

En el operativo han trabajado conjuntamente varias patrullas de la unidad de seguridad ciudadana de los Mossos de Reus y de la Guardia Municipal de Riudoms.