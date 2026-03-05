Cambrils tendrá un nuevo aparcamiento: 328 plazas en más de 11.215 metros cuadrados en la Parellada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils abrirá un nuevo aparcamiento disuasivo de uso temporal en un terreno de 11.215 metros cuadrados situado entre la carretera de Montbrió del Camp (T-312) y la calle Francesc Moragues i Barret, cerca del barranco Verge del Camí, con viales existentes y buenos accesos.

Esta semana el gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto para adecuar el solar, que tendrá una capacidad para 328 vehículos, y próximamente se firmará un convenio con la propiedad de la parcela. De esta manera, solucionará las necesidades de estacionamiento en esta zona, dando continuidad en el aparcamiento de las Comes 1, situado en la otra banda de la calle, que cuenta con 220 plazas.

Los trabajos de acondicionamiento consistirán en la retirada de árboles y arbustos de la zona, la limpieza y desbrozado del terreno, la preparación y pavimentación con sablón del terreno, la colocación de placas señalización vertical, la instalación de luces solares con cementado, alineación con bordillos de hormigón y la plantación de árboles de dos tipos diferentes con su sistema de reg. El presupuesto de ejecución es de un máximo de 204.364,35€ IVA incluido y el plazo para la realización de los trabajos es de 5 semanas a partir de la firma del contrato.

El nuevo aparcamiento responde al compromiso del gobierno para ofrecer alternativas para aparcar, descongestionar las zonas con más déficit de plazas y reducir el tráfico del centro, teniendo en cuenta el volumen de vehículos que recibe Cambrils, especialmente durante la temporada más turística. Hay que recordar que el pasado febrero también se aprobó inicialmente el proyecto para volver a ampliar el aparcamiento disuasivo de la Fontcoberta con un terreno contiguo.