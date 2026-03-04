La central nuclear de Vandellòs II se detiene para intervenir en una válvula

La central nuclear de Vandellòs II se detuvo este martes con el fin de intervenir en las válvulas piloto de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal, según ha informado a la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV). La planta se ha desconectado de la red eléctrica a las 3.22 horas de esta madrugada después de llevar a cabo una secuencia ordenada de paro que empezó a las cuatro de la tarde.

ANAV ha informado del procedimiento al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Actualmente, Vandellòs II se encuentra parada y se están haciendo los procedimientos para llevar a cabo la central a las condiciones operativas necesarias para intervenir en la válvula.