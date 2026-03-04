Cambrils destina 846.000 euros a renovar el césped de dos campos de la zona deportiva

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha dado un paso más en la mejora de las instalaciones deportivas municipales con la aprobación inicial de los proyectos para sustituir el césped artificial de los campos de fútbol 2 y 3 de la zona deportiva. La actuación, que suma una inversión de 846.315 euros, también contempla varias mejoras complementarias para modernizar estos espacios.

Los trabajos prevén la colocación de un nuevo pavimento de césped artificial de última generación, así como la renovación de porterías, banquillos y redes. Además, se adaptará el sistema de riego para garantizar una cobertura óptima de toda la superficie de juego. El plazo de ejecución querido es de ocho semanas para uno de los campos y de cinco para el otro, una vez se inicien las obras.

El proyecto de los campos 1 y 2 saldrá a licitación por un importe máximo de 463.780 euros y cuenta con una subvención de 305.000 euros del Consejo Catalán del Deporte, en el marco del plan de choque para la mejora de la red básica de instalaciones deportivas públicas de la Generalitat de Catalunya. Con respecto al campo 3, el presupuesto es de 382.535 euros y se financiará con recursos municipales.

El césped actual, con una antigüedad de 18 años en uno de los campos y reutilizada en el otro, había agotado a su vida útil y presentaba deficiencias estructurales. La nueva superficie incorporará una base elástica para mejorar la amortiguación y la seguridad de los deportistas.

Esta intervención se enmarca dentro del Plan de Inversiones en equipamientos deportivos previsto para el 2026, que supera los 2,6 millones de euros e incluye actuaciones como la mejora de la iluminación, la instalación de placas solares, la construcción de una carpa polideportiva y nuevas infraestructuras en la zona deportiva norte.

Aparte de las mejoras en los campos de fútbol, el plan de inversiones incluye la nueva iluminación en todas las instalaciones de la zona deportiva norte, la creación de un BikePark en poniente, la cubierta del pabellón 2 y la piscina, una grada metálica en la pista de atletismo, la construcción de una carpa polideportiva en el Mas Clariana, la instalación de placas solares en el pabellón municipal y varias mejoras en los vestuarios de las instalaciones.