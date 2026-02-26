La Plataforma por la Vía Verde de Cambrils, Mont-roig y l'Hospitalet reclama un calendario de obras

La Plataforma por la Vía Verde de Cambrils, Mont-roig del Camp y l'Hospitalet de l'Infant reclama que se inicien las obras de desmantelamiento de la vía del tren y un calendario de ejecución de los trabajos con las fases detalladas. La entidad también pide más transparencia a los tres ayuntamientos y a Adif y tilda «de insuficientes» los últimos posicionamientos de los alcaldes después de que les hayan pedido agilizar la tramitación de la actuación.

Los activistas recuerdan que hace más de dos años que se adjudicaron las obras a la empresa ACSA y temen que se pueda producir una «caducidad administrativa». «Perder esta vía verde sería un error histórico», aseguran. «La vía no puede continuar en vía muerta», añaden.

Desde la plataforma señalan que la vía verde es un eje sostenible que conectará los municipios y que impulsará la movilidad activa, así como dinamizará el turismo «responsable» y dignificará un espacio que actualmente está «degradado». «No es un capricho; es una infraestructura de futuro», manifiestan. «No queremos confrontación, queremos compromisos concretos», exigen a las administraciones implicadas.