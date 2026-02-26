Ana Torroja cerrará el Festival Internacional de Música de Cambrils el 10 de agosto

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La 51.ª edición del Festival Internacional de Música de Cambrils ya tiene concierto de clausura. La protagonista será Ana Torroja, que subirá al escenario del Parque del Pinaret el próximo 10 de agosto para poner el punto final a la programación de este verano.

La madrileña, de 66 años, figura consolidada y una de las voces más emblemáticas de la música en español durante los más de 40 años de trayectoria profesional pondrá la guinda a una edición de lujo del festival. Primero triunfante con Mecano, y posteriormente en solitario llegará por primera vez en Cambrils con su nuevo tour “Se ha acabado el show” una gira internacional de presentación del nuevo disco de estudio que verá la luz esta primavera de 2026 y que está haciendo ‘sold out’ en todos los escenarios.

Las entradas se pondrán en venta este viernes 27 de febrero a partir de las 11h de la mañana al precio de 45€ en platea y 55€ en grada y en la plataforma www.codeticket.com

Con la actuación de Ana Torroja, el FIMC añade a una de las voces más icónicas y reconocidas del pop estatal junto con otros referentes confirmadas hasta ahora a la programación 2026 como Jethro Tull (4 de agosto); Siloé (5 de agosto); Valeria Castro (6 de agosto) o Joan Dausà (9 de agosto).

Una gira internacional

Ana Torroja, referente indiscutible de la música pop española y ganadora de un Latin Grammy, ha confirmado concierto en Cambrils en un momento artístico lleno, combinando nuevas canciones como algarrobas con un repertorio que ha marcado varias generaciones como Hijo de la luna, Mujer contra mujer, Me cuesta tanto olvidarte, Hoy no me puedo levantar... que forman parte de la memoria colectiva del público. Todo, en un formato espectacular pensado para hacer las delicias del público en el escenario del Parque del Pinaret, un espacio ya consolidado como epicentro de los grandes conciertos de verano en Cambrils.