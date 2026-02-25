Los Comuns impulsan la finalización del Teatro Auditorio de Cambrils

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los Comuns han conseguido desencallar en el Parlament de Catalunya el proyecto del Teatro Auditorio de Cambrils con la aprobación, a finales de la semana pasada, de una propuesta de resolución que insta a finalizar la construcción. La iniciativa, impulsada por el grupo de los Comuns, pide el compromiso de la cámara catalana para culminar un equipamiento largamente reivindicado.

El portavoz municipal, Jordi Barberà, que trabajó intensamente el proyecto durante su etapa como concejal de Cultura, ha calificado la decisión de «importante para la ciudad y para el impulso cultural» y ha asegurado que el acuerdo «obliga al gobierno municipal, presidido por Klein, a priorizar un equipamiento abandonado durante décadas». Los Comuns han celebrado especialmente el apoyo de ERC, PSC y Junts y han agradecido las centenares de firmas recogidas a favor de un teatro auditorio público.

La aprobación llega en un contexto en que el proyecto ya se había intentado reactivar los últimos meses. La Diputació de Tarragona concedió en noviembre una subvención nominativa de más de 150.000 euros para redactar la segunda fase del equipamiento. El teatro auditorio acumula casi dieciséis años con la primera fase (la estructura exterior) completada y sin avances en las fases posteriores previstas. El nuevo informe tiene que servir para actualizar el estado real de las instalaciones, determinar la necesidad de materiales y revisar el presupuesto pendiente. La última estimación municipal situaba el coste en unos 8 millones de euros, aunque se admite que la cifra podría aumentar por el estado del recinto, con cubiertas, tabiques y lavabos vandalizados durante años.

Equipamiento pendiente

El proyecto plantea habilitar inicialmente la sala principal, con una capacidad prevista de 342 espectadores, y continuar posteriormente con otros espacios como salas complementarias, área de restauración o dependencias vinculadas a la formación musical. El objetivo es disponer de un espacio estable para programar teatro, danza, música y otras artes escénicas y resolver también la ubicación definitiva de la Escuela Municipal de Música. Hasta ahora se han invertido aproximadamente 3 millones de euros, y desde el consistorio se había apuntado que con una inversión adicional de unos 5 millones se podría abrir parcialmente al público. El proyecto continúa pendiente de un calendario definitivo de ejecución y de una planificación concreta de las obras futuras.

La iniciativa supone un paso relevante para recuperar un equipamiento cultural largamente esperado en Cambrils. El proyecto puede reforzar la oferta escénica, dinamizar la vida cultural y consolidar un espacio de referencia para la creación y la participación ciudadana.