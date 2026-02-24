Un accidente entre dos camiones en la AP-7 en Mont-roig del Camp provoca hasta 5 km de retenciones

Imagen de cómo se encuentra en este momento la AP-7 en Mont-roig del Camp

Un accidente de tráfico en la AP-7, a la altura de Mont-roig del Camp, está provocando importantes afectaciones viales en sentido norte. El siniestro, en el cual se han visto implicados dos camiones, genera retenciones que han llegado hasta los 5 kilómetros.

Según se ha informado, los vehículos implicados no transportaban mercancías peligrosas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de Bomberos, que trabajan en las tareas de asistencia y seguridad para restablecer la normalidad lo antes posible.